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У Києві на Троєщині "Камаз" протаранив будинок

Ілюстративне фото: у Києві на Троєщині "Камаз" протаранив будинок (РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Масштабна дорожно-транспортна подія трапилась ввечері середи, 17 січня, у Києві на Троєщині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

За словами очевидців, вантажний автомобіль виїхав за межі проїзної частини, протаранив декілька авто, перетнув тротуар та влетів у житловий будинок на першому поверсі якого знаходяться магазини.

На опублікованих з місця події відео видно, що "Камаз" врізався у стіну і зупинився.

На місці події вже працюють правоохоронці та медики. За попередньою інформацією - водієві стало зле.

У Деснянському районі Києва, на вулиці Градинській (Троєщина), під час руху загорівся тролейбус у понеділок, 8 січня. Попередньо, повідомляють про підпал ізсередини салону.

А у неділю, 7 січня, у Святошинському районі Києва прорвало водогін і затопило вулицю. Два будинки залишилися без води.

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