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У Києві троє постраждалих через атаку РФ (фото наслідків)

14:15 27.08.2026 Чт
1 хв
Київ від ранку під атакою дронів
aimg Тетяна Степанова
Фото: у Києві троє постраждалих через атаку Росії (t.me/gunpKyiv)

Від ранку 27 серпня російські окупанти атакують дронами Київ. Внаслідок ворожих атак постраждали троє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції Києва.

Станом на 13:30 відомо про трьох постраждалих у Голосіївському районі.

Двох чоловіків, 21 та 31 років, з осколковими пораненнями госпіталізували. Також постраждала 53-річна жінка.

У Печерському районі уламки ворожого безпілотника впали у лісопарковій зоні, внаслідок чого відбулось загорання трави та дерев. Рятувальники ліквідували пожежу.

Фото: наслідки атаки РФ на Київ (t.me/gunpKyiv)

На місцях працюють слідчо-оперативні групи та фахівці вибухотехнічної служби.

Обстріли Києва 27 серпня

Нагадаємо, вночі 27 серпня Росія атакувала Київ та область. Уламки збитих цілей впали у Подільському та Шевченківському районах, під ударом також опинилися склади на Київщині.

Вранці атака продовжилася. У Голосіївському районі спалахнув автомобіль через ворожий удар, пожежу згодом ліквідували. Тим часом у Печерському районі пошкодило будівлю спортивного комплексу.

У соцмережах писали про пряме влучання дрона в район стадіону "Динамо". Кияни публікували кадри диму, що здіймався над спорткомплексом.

Близько полудня Росія атакувала Київ дронами вже вдруге за день. У столиці знову пролунали вибухи, у небі над містом працювала протиповітряна оборона.

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