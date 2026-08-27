У Києві троє постраждалих через атаку РФ (фото наслідків)

Від ранку 27 серпня російські окупанти атакують дронами Київ. Внаслідок ворожих атак постраждали троє людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції Києва.
Станом на 13:30 відомо про трьох постраждалих у Голосіївському районі.
Двох чоловіків, 21 та 31 років, з осколковими пораненнями госпіталізували. Також постраждала 53-річна жінка.
У Печерському районі уламки ворожого безпілотника впали у лісопарковій зоні, внаслідок чого відбулось загорання трави та дерев. Рятувальники ліквідували пожежу.
Фото: наслідки атаки РФ на Київ (t.me/gunpKyiv)
На місцях працюють слідчо-оперативні групи та фахівці вибухотехнічної служби.
Нагадаємо, вночі 27 серпня Росія атакувала Київ та область. Уламки збитих цілей впали у Подільському та Шевченківському районах, під ударом також опинилися склади на Київщині.
Вранці атака продовжилася. У Голосіївському районі спалахнув автомобіль через ворожий удар, пожежу згодом ліквідували. Тим часом у Печерському районі пошкодило будівлю спортивного комплексу.
У соцмережах писали про пряме влучання дрона в район стадіону "Динамо". Кияни публікували кадри диму, що здіймався над спорткомплексом.
Близько полудня Росія атакувала Київ дронами вже вдруге за день. У столиці знову пролунали вибухи, у небі над містом працювала протиповітряна оборона.