UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

У Києві на тлі ракетної та дронової атаки пролунали вибухи

Ілюстративне фото: У Києві на тлі ракетної та дронової атаки пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У ніч на 10 червня Київ знову опинився під ворожим ударом - цього разу з використанням балістичних ракет. У місті було чутно вибухи, протиповітряна оборона працює.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Перед тим, як у Києві пролунали вибухи, Повітряні сили ЗСУ повідомили про підліт ракети.

"Київ - підлітає ракета", - повідомили у Повітряних силах. 

Масовані атаки РФ на Україну

8 червня Росія випустила по Україні значну кількість дронів, що спричинило повітряну тривогу в багатьох регіонах.

А в ніч на 6 червня окупанти завдали комбінованого удару, застосувавши 407 безпілотників і 45 ракет різних типів. Унаслідок атаки постраждали Київ, Луцьк та Чернігів. Є загиблі та поранені.

У столиці руйнування зафіксовано в шести районах. Загинули четверо людей, серед них - троє рятувальників.

Детальніше про наслідки атаки по Україні - в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївППОПовітряна тривога