ua en ru
Вт, 21 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

У Києві на тлі дронової атаки працює ППО

Вівторок 21 січня 2025 20:13
UA EN RU
У Києві на тлі дронової атаки працює ППО Ілюстративне фото: вибухи пролунали у Києві 21 січня (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російська армія ввечері вівторка, 21 січня, запустила по території України безпілотники типу "Шахед". На тлі атаки дронів вибухи пролунали у Києві.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Працює ППО! Залишайтеся в укриттях до відбою", - написав Ткаченко.

До цього Ткаченко заявляв, що на межі Києва та області було зафіксовано ворожі безпілотники.

Станом на 20:10 про постраждалих чи руйнування - не повідомлялось.

Пізніше мер міста Володимир Кличко уточнив, що сили ППО працюють на лівому березі Києва.

"Перебувайте в укриттях", - написав Кличко.

Також Кличко повідомив, що загроза від ворожих дронів поширилась і на правий берег столиці.

Зауважимо, що за даними Повітряних сил, російська армія знову запустила по території України дрони.

Також незадовго до цього українців попереджали про загрозу балістичного удару.

Ввечері 20 січня, терористи вкотре вдались до нічної атаки - росіяни запустили безпілотні літальні апарати (БпЛА) типу Shahed з декількох напрямків.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ ППО Війна в Україні Атака дронів
NEWS
Що казав Трамп та його команда про війну в Україні після інавгурації: головні заяви
Що казав Трамп та його команда про війну в Україні після інавгурації: головні заяви
DAILY
Від турнікета до дронів. Як новітні технології рятують життя військових на полі бою
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Від турнікета до дронів. Як новітні технології рятують життя військових на полі бою