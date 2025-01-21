У Києві на тлі дронової атаки працює ППО
Російська армія ввечері вівторка, 21 січня, запустила по території України безпілотники типу "Шахед". На тлі атаки дронів вибухи пролунали у Києві.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
"Працює ППО! Залишайтеся в укриттях до відбою", - написав Ткаченко.
До цього Ткаченко заявляв, що на межі Києва та області було зафіксовано ворожі безпілотники.
Станом на 20:10 про постраждалих чи руйнування - не повідомлялось.
Пізніше мер міста Володимир Кличко уточнив, що сили ППО працюють на лівому березі Києва.
"Перебувайте в укриттях", - написав Кличко.
Також Кличко повідомив, що загроза від ворожих дронів поширилась і на правий берег столиці.
Зауважимо, що за даними Повітряних сил, російська армія знову запустила по території України дрони.
Також незадовго до цього українців попереджали про загрозу балістичного удару.
Ввечері 20 січня, терористи вкотре вдались до нічної атаки - росіяни запустили безпілотні літальні апарати (БпЛА) типу Shahed з декількох напрямків.
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