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У Києві на тлі атаки дронів пролунали вибухи

Понеділок 21 липня 2025 01:44
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У Києві на тлі атаки дронів пролунали вибухи Фото: людей закликали перейти в укриття (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 21 липня у Києві пролунали звуки вибухів. Військові попереджали про загрозу дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника КМВА Тимура Ткаченка.

"Гучно в Києві. Будь ласка, залишайтесь в укриттях до відбою", - написав він о 01:33.

Водночас в столиці вже чути звуки дронів. Перед цим Повітряні сили ЗСУ писали, що безпілотники у Київській області летять курсом на Бориспіль, Глеваху, Васильків, Бровари та Київ.

Де оголосили тривогу

Станом на 01:44 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, тривога продовжується у Київській, Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій та Донецькій областях.

У Києві на тлі атаки дронів пролунали вибухи

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