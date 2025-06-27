У Києві на тлі атаки дронів чути вибухи

Перші звуки вибухів було чути приблизно о 00:29. Напередодні військові інформували, що в напрямку столиці летять ворожі безпілотники, а саме - зі сходу.

Крім того, тривогу столиці оголосили ще пізно ввечері, 26 червня. Тоді у КМВА теж інформували, що причиною сигналу стали ворожі дрони.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:36 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Житомирській, Вінницькій, Черкаській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській, Запорізькій, Харківській, Дніпропетровській, Херсонській та Донецькій областях.