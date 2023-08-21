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У Києві на тиждень перекрили Хрещатик. Як змінили рух громадського транспорту

Фото: на Хрещатику перекриють рух транспорту з 20 серпня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

У центрі Києва, на Хрещатику, буде перекрито рух транспорту у період з 23:00 години 20-го серпня до 23:30 години 28-го серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал КМВА.

Як розповіли у відомстві, автомобільний рух буде обмежений вулицею Хрещатик на ділянці від Майдану Незалежності до вулиці Богдана Хмельницького.

Це пов'язано з тим, що у столиці до Дня Незалежності планують провести виставку зруйнованої техніки російської армії.

У зв'язку з цим у місті буде змінено рух громадського транспорту. Автобуси №62 та №114 будуть об'їздити вказану ділянку. Вони курсуватимуть вулицями Богдана Хмельницького - Володимирська - Володимирський проїзд - Михайлівська.

У зворотному напрямку вони курсуватимуть вулицями Богдана Хмельницького - Володимирська - Велика Житомирська - Михайлівська.

Чого очікувати на День Незалежності?

За словами речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, російські терористи відомі своїм тяжінням до "сакральних" дат, у зв'язку з чим День Незалежності черговий "скрєпний" привід завдати удар по Україні. 

Зокрема в ГУР допускають ризик провокацій на свята. Закликають українців не нехтувати власною безпекою. 

Водночас Ігнат зауважив, що у ці дні в Україні військові будуть посилено, виважено та впевнено контролювати обстановку, як роблять це завжди.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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КиївДень незалежності УкраїниХрещатик