У Києві тимчасово не працюватиме швидкісний трамвай: його замінять автобуси

За даними "Київпастрансу", зупинка трамваїв пов'язана з ремонтом трамвайної колії на вулиці Жилянській. Для забезпечення перевезення пасажирів буде організовано тимчасові автобусні маршрути.

Трамвай №1 "Михайлівська Борщагівка -вул. Старовокзальна" замінить автобус. Він курсуватиме: вул. Симиренка - бульв. Миколи Руденка - просп. Леся Курбаса - просп. Любомира Гузара - вул. Борщагівська - вул. Жилянська - вул. Старовокзальна - вул. Жилянська - вул. Борщагівська - просп. Любомира Гузара - просп. Леся Курбаса - вул. Володимира Покотила - бульв. Миколи Руденка - вул. Симиренка.

Трамвай №3-Т "Кільцева дорога - вул. Старовокзальна" також замінить автобус. Він курсуватиме: просп. Леся Курбаса - просп. Любомира Гузара - вул. Борщагівська - вул. Жилянська - вул. Старовокзальна".

Раніше РБК-Україна розповідало про те, як діяти коли у громадському транспорті електронна система оплати дає збій і при перевірці виявляється, що квиток не був просканований.

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