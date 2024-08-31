UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Києві тимчасово не працюватиме швидкісний трамвай: його замінять автобуси

Ілюстративне фото: у Києві тимчасово не працюватиме швидкісний трамвай 31 серпня (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

З опівночі суботи, 31 серпня, у Києві припинили курсування швидкісні трамваї №1 та №3. На маршрути буде виведено автобуси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київпастранс".

За даними "Київпастрансу", зупинка трамваїв пов'язана з ремонтом трамвайної колії на вулиці Жилянській. Для забезпечення перевезення пасажирів буде організовано тимчасові автобусні маршрути.

Трамвай №1 "Михайлівська Борщагівка -вул. Старовокзальна" замінить автобус. Він курсуватиме: вул. Симиренка - бульв. Миколи Руденка - просп. Леся Курбаса - просп. Любомира Гузара - вул. Борщагівська - вул. Жилянська - вул. Старовокзальна - вул. Жилянська - вул. Борщагівська - просп. Любомира Гузара - просп. Леся Курбаса - вул. Володимира Покотила - бульв. Миколи Руденка - вул. Симиренка.

Трамвай №3-Т "Кільцева дорога - вул. Старовокзальна" також замінить автобус. Він курсуватиме: просп. Леся Курбаса - просп. Любомира Гузара - вул. Борщагівська - вул. Жилянська - вул. Старовокзальна".

 

Раніше РБК-Україна розповідало про те, як діяти коли у громадському транспорті електронна система оплати дає збій і при перевірці виявляється, що квиток не був просканований.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ