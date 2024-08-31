В Киеве временно не будет работать скоростной трамвай: его заменят автобусы

По данным "Киевпасстранса", остановка трамваев связана с ремонтом трамвайного пути на улице Жилянской. Для обеспечения перевозки пассажиров будут организованы временные автобусные маршруты.

Трамвай №1 "Михайловская Борщаговка -ул. Старовокзальная" заменит автобус. Он будет курсировать: ул. Симиренко – бульв. Николая Руденко – просп. Леся Курбаса – просп. Любомира Гузара – ул. Борщаговская – ул. Жилянская – ул. Старовокзальная – ул. Жилянская – ул. Борщаговская – просп. Любомира Гузара – просп. Леся Курбаса – ул. Владимира Покатила – бульв. Николая Руденко – ул. Симиренко.

Трамвай №3-Т "Кольцевая дорога - ул. Старовокзальная" также заменит автобус. Он будет курсировать: просп. Леся Курбаса – просп. Любомира Гузара – ул. Борщаговская – ул. Жилянская – ул. Старовокзальная".

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