У Києві тимчасово погіршилася якість повітря

У Києві спостерігається тимчасове погіршення стану повітря, особливо в Дарницькому та Дніпровському районах. Там зафіксовано підвищену концентрацію зважених часток (пилу).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.
Дані стаціонарних пунктів моніторингу якості повітря у Києві свідчать про такі показники:
Загальний індекс якості (CAQI) формується автоматично на основі концентрації кількох основних забруднювачів. Чим нижчий показник, тим краща якість повітря.
Нагадаємо, що 25 жовтня у двох містах західної частини України зафіксували максимально шкідливий рівень забруднення повітря.
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