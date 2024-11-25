В Киеве временно ухудшилось качество воздуха

В Киеве наблюдается временное ухудшение состояния воздуха, особенно в Дарницком и Днепровском районах. Там зафиксирована повышенная концентрация взвешенных частиц (пыли).
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.
Данные стационарных пунктов мониторинга качества воздуха в Киеве свидетельствуют о следующих показателях:
Общий индекс качества (CAQI) формируется автоматически на основе концентрации нескольких основных загрязнителей. Чем ниже показатель, тем лучше качество воздуха.
Напомним, что 25 октября в двух городах западной части Украины зафиксировали максимально вредный уровень загрязнения воздуха.
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