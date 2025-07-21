У Києві тимчасово обмежили рух транспорту низкою вулиць

У Києві обмежили рух транспорту на кількох вулицях у центральній частині міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.
За його словами, у столиці рух транспорту перекритий:
Жителів і гостей міста просять врахувати цю інформацію під час планування свого маршруту.
Нагадаємо, раніше Патрульна поліція України повідомила, що в понеділок 21 липня у Києві будуть діяти тимчасові обмеження руху та паркування транспортних засобів на певних ділянках доріг у центральній частині міста.
Причиною є проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.