В Киеве временно ограничили движение транспорта по ряду улиц

В Киеве ограничили движение транспорта на нескольких улицах в центральной части города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого.
По его словам, в столице движение транспорта перекрыто:
Жителей и гостей города просят учесть эту информацию при планировании своего маршрута.
Напомним, ранее Патрульная полиция Украины сообщила, что в понедельник, 21 июля в Киеве будут действовать временные ограничения движения и парковки транспортных средств на определенных участках дорог в центральной части города.
Причиной является проведение охранных мероприятий с участием иностранных делегаций.
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