В Києві тестуватимуть систему оповіщення: як зрозуміти, що є повітряна загроза

Сьогодні в Деснянському районі Києва тестуватимуть оновлену систему оповіщення про НС. У разі реальної повітряної тривоги сирена лунатиме без голосового повідомлення про тестування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.
"Лунатимуть гучні монотонні сигнальні звуки, голосові повідомлення про проведення тестування та Державний гімн України", - йдеться в повідомленні.
Мешканців Деснянського і сусідніх районів просять враховувати цю інформацію і зберігати спокій.
"У разі, якщо виникне реальна повітряна загроза, сирена лунатиме без голосового повідомлення про тестування", - додали в КМДА.
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