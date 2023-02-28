В Киеве будут тестировать систему оповещения: как понять, что есть воздушная угроза

Сегодня в Деснянском районе Киева будут тестировать обновленную систему оповещения о ЧС. В случае реальной воздушной тревоги сирена будет раздаваться без голосового сообщения о тестировании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
"Будут раздаваться громкие монотонные сигнальные звуки, голосовые сообщения о проведении тестирования и Государственный гимн Украины", - говорится в сообщении.
Жителей Деснянского и соседних районов просят учитывать эту информацию и сохранять спокойствие.
"В случае, если возникнет реальная воздушная угроза, сирена будет раздаваться без голосового сообщения о тестировании", - добавили в КГГА.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.