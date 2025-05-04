У Києві на території Гідропарку велика пожежа: що відомо

Пожежа на території Гідропарку

Нагадаємо, що 14 вересня 2019 року на території Гідропарку у Києві теж була пожежа. Загорання сталося в одноповерховій будівлі пляжного комплексу. Як результат, вогонь охопив площу близько 500 квадратних метрів.

Пізніше в той день надзвичайники повідомили, що пожежа в одноповерховій будівлі клубу станом на 18:34 була ліквідована. Жертв чи постраждалих не було.

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