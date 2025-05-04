В Киеве на территории Гидропарка крупный пожар: что известно

Сегодня в Киеве на территории Гидропарка произошел пожар. Спасатели уже на месте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Telegram Киевской городской государственной администрации (КГГА) и комментарий спикера ГСЧС Киева Павла Петрова.
"Спасатели ликвидируют пожар на территории Гидропарка. Возгорание произошло в складских помещениях. Информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении.
В то же время в сети публикуют кадры, на которых видно много дыма
В ГСЧС опубликовали информацию о ситуации. В частности, 4 мая в 13:48 поступило сообщение о пожаре, который возник на территории Гидропарка.
Возгорание произошло в двух рядом расположенных одноэтажных боксах с распространением пламени на два гаража. Сейчас огонь ликвидирован.
"В 14:54 возгорание ликвидировали на общей площади 350 квадратных метров. Предварительно, пострадавших нет. Причину пожара будут устанавливать правоохранители", - добавили в ГСЧС.
Представитель столичного ГСЧС Павел Петров в комментарии РБК-Украина сообщил, что пожар охватил два металлических бокса, огонь также распространился на деревянные гаражи. Он подтвердил, что обошлось без пострадавших.
Напомним, что 14 сентября 2019 года на территории Гидропарка в Киеве тоже был пожар. Возгорание произошло в одноэтажном здании пляжного комплекса. Как результат, огонь охватил площадь около 500 квадратных метров.
Позже в тот день чрезвычайники сообщили, что пожар в одноэтажном здании клуба по состоянию на 18:34 был ликвидирован. Жертв или пострадавших не было.
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