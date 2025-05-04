У Києві на території Гідропарку велика пожежа: що відомо

Сьогодні у Києві на території Гідропарка відбулася пожежа. Рятувальники вже на місті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Telegram Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Водночас у мережі публікують кадри, на яких видно багато диму.

"Рятувальники ліквідовують пожежу на території Гідропарку. Загоряння сталося в складських приміщеннях. Інформація про постраждалих не надходила", - йдеться у повідомленні.

Пожежа на території Гідропарку

Нагадаємо, що 14 вересня 2019 року на території Гідропарку у Києві теж була пожежа. Загорання сталося в одноповерховій будівлі пляжного комплексу. Як результат, вогонь охопив площу близько 500 квадратних метрів.

Пізніше в той день надзвичайники повідомили, що пожежа в одноповерховій будівлі клубу станом на 18:34 була ліквідована. Жертв чи постраждалих не було.

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