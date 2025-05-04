В Киеве на территории Гидропарка крупный пожар: что известно
Сегодня в Киеве на территории Гидропарка произошел пожар. Спасатели уже на месте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Telegram Киевской городской государственной администрации (КГГА) и комментарий спикера ГСЧС Киева Павла Петрова.
"Спасатели ликвидируют пожар на территории Гидропарка. Возгорание произошло в складских помещениях. Информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении.
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Обновлено в 15:27
В ГСЧС опубликовали информацию о ситуации. В частности, 4 мая в 13:48 поступило сообщение о пожаре, который возник на территории Гидропарка.
Возгорание произошло в двух рядом расположенных одноэтажных боксах с распространением пламени на два гаража. Сейчас огонь ликвидирован.
"В 14:54 возгорание ликвидировали на общей площади 350 квадратных метров. Предварительно, пострадавших нет. Причину пожара будут устанавливать правоохранители", - добавили в ГСЧС.
Обновлено в 15:35
Представитель столичного ГСЧС Павел Петров в комментарии РБК-Украина сообщил, что пожар охватил два металлических бокса, огонь также распространился на деревянные гаражи. Он подтвердил, что обошлось без пострадавших.
Пожар на территории Гидропарка
Напомним, что 14 сентября 2019 года на территории Гидропарка в Киеве тоже был пожар. Возгорание произошло в одноэтажном здании пляжного комплекса. Как результат, огонь охватил площадь около 500 квадратных метров.
Позже в тот день чрезвычайники сообщили, что пожар в одноэтажном здании клуба по состоянию на 18:34 был ликвидирован. Жертв или пострадавших не было.
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