В Киеве на территории Гидропарка крупный пожар: что известно

Сегодня в Киеве на территории Гидропарка произошел пожар. Спасатели уже на месте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Telegram Киевской городской государственной администрации (КГГА) и комментарий спикера ГСЧС Киева Павла Петрова.

"Спасатели ликвидируют пожар на территории Гидропарка. Возгорание произошло в складских помещениях. Информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении.

В то же время в сети публикуют кадры, на которых видно много дыма

Обновлено в 15:27

В ГСЧС опубликовали информацию о ситуации. В частности, 4 мая в 13:48 поступило сообщение о пожаре, который возник на территории Гидропарка.

Возгорание произошло в двух рядом расположенных одноэтажных боксах с распространением пламени на два гаража. Сейчас огонь ликвидирован.

"В 14:54 возгорание ликвидировали на общей площади 350 квадратных метров. Предварительно, пострадавших нет. Причину пожара будут устанавливать правоохранители", - добавили в ГСЧС.

Обновлено в 15:35

Представитель столичного ГСЧС Павел Петров в комментарии РБК-Украина сообщил, что пожар охватил два металлических бокса, огонь также распространился на деревянные гаражи. Он подтвердил, что обошлось без пострадавших.