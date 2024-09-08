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В Києві на території АТП стався вибух: під завалами можуть бути люди

Фото: у Києві на території АТП стався вибух, під завалами можуть бути люди (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В Києві на території АТП стався вибух 8 вересня. Під завалами можуть бути люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка в Telegram.

"У Голосіївському районі столиці, на території АТП, стався вибух наразі невідомого  походження", - розповів він.

За словами мера, частково зруйнована двоповерхова будівля, але пожежі немає.

"Під завалами можуть бути люди. Екстрені служби вже працюють на місці", - додав Кличко.

У мережі вже публікують наслідки вибуху на підприємстві у Києві.

Новина доповнюється....

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