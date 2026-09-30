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У Києві та ще 5 областях є відключення світла внаслідок атак Росії

10:41 30.09.2026 Ср
1 хв
aimg Олена Чупровська
У Києві та ще 5 областях є відключення світла внаслідок атак Росії Ілюстративне фото: є знеструмлення внаслідок атак ворога (колаж РБК-Україна)
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Після ворожих ударів по енергетиці без світла зранку залишилися споживачі в частині Києва та п'яти областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укренерго.

Де зникло світло

На ранок нові знеструмлення є у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Сумській та Київській областях, а також у Києві. Причина - удари Росії по енергетичній інфраструктурі.

Аварійно-відновлювальні роботи вже почалися скрізь, де це дозволяють умови безпеки. У частині областей повітряна тривога ще триває.

Сьогодні, 30 вересня, о 09:30 в країні споживали на 2,1% менше світла, ніж у цей самий час у вівторок.

В Укренерго пояснюють це ясною погодою майже в усіх регіонах, крім частини східних областей. Через це добре працюють домашні сонячні електростанції, тож із загальної мережі беруть менше струму.

Нагадаємо, росіяни цієї ночі завдали комбінованого удару по Київській області.

У Вишгороді рятувальники знайшли під завалами будинку тіло дитини, ще трьох людей вдалося врятувати.

Також, як повідомляло РБК-Україна, після атаки на Київ уламки знайшли на території одного із західних посольств у Шевченківському районі.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що інформації про пошкодження чи постраждалих наразі немає.

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