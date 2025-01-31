У Києві та ще 13 містах України зафіксували нові температурні рекорди (карта)

В Україні очікується похолодання

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що на початку лютого в Україні прогнозується похолодання, однак у перші вихідні лютого температура залишатиметься плюсовою. Температура повітря 1 та 2 лютого вдень буде до +6°C, на півдні - до +12°C. У Києві в суботу, 1 лютого, очікується до +5°C, у неділю – до +3°C.

У суботу у центральних, південних та східних областях пройдуть дощі. На заході та півночі буде хмарно, а в Карпатах можливий мокрий сніг

З наступного тижня в Україні температура знижуватиметься: спочатку до 0°C, а ближче до середини тижня очікуються морози.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.