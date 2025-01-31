В Киеве и еще 13 городах Украины зафиксировали новые температурные рекорды (карта)

В Украине ожидается похолодание

Напомним, РБК-Украина писало, что в начале февраля в Украине прогнозируется похолодание, однако в первые выходные февраля температура будет оставаться плюсовой. Температура воздуха 1 и 2 февраля днем будет до +6°C, на юге - до +12°C. В Киеве в субботу, 1 февраля, ожидается до +5°C, в воскресенье - до +3°C.

В субботу в центральных, южных и восточных областях пройдут дожди. На западе и севере будет облачно, а в Карпатах возможен мокрый снег.

Со следующей недели в Украине температура будет снижаться: сначала до 0°C, а ближе к середине недели ожидаются морозы.

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