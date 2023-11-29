У Києві оголошували повітряну тривогу: північні області попереджали про ракетну небезпеку

Повітряну тривогу у столиці та Київській області оголосили о 22:05. Військові закликають жителів перейти в укриття та бомбосховища.

Окрім цього тривогу було оголошено у Чернігівській, Черкаській, Полтавській, Сумській та Харківській областях.

"Київська, Черкаська області - ракетна небезпека!" - пишуть повітряники.

Оновлено о 22:10.

У Києві та області оголошено відбій тривоги. Однак вона тривоє у решті областей

Фото: повітряна тривога 29 листопада

Нагадаємо, сьогодні, 29 листопада, Повітряні сили Збройних сил України попередили, що над акваторією Чорного моря помітили групу дронів-камікадзе "Шахед", які запустили росіяни.

Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер закликав мешканців регіону перебувати в укриттях до завершення повітряної тривоги.

О 20:40 Повітряні сили заявили про рух дронів у бік Одеси та Чорноморська. Також над Чорним морем зафіксували ще кілька груп ударних безпілотників.

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