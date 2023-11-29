В Киеве объявляли воздушную тревогу: северные области предупреждали о ракетной опасности

Воздушная тревога в столице и Киевской области была объявлена в 22:05. Военные призывают жителей перейти в укрытия и бомбоубежища.

Кроме этого тревога была объявлена в Черниговской, Черкасской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

"Киевская, Черкасская области – ракетная опасность!" – пишут воздушники.

Обновлено в 22:10.

В Киеве и области объявлен отбой тревоги. Однако она продолжается в остальных областях

Фото: воздушная тревога 29 ноября

Напомним, сегодня, 29 ноября, Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупредили, что над акваторией Черного моря заметили группу дронов-камикадзе "Шахед", которую запустили россияне.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер призвал жителей региона находиться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.

В 20:40 Воздушные силы заявили о движении дронов в сторону Одессы и Черноморска. Также над Черным морем было зафиксировано еще несколько групп ударных беспилотников.

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