RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве объявляли воздушную тревогу: северные области предупреждали о ракетной опасности

Фото: коллаж РБК-Украина
Автор: Наталья Кава

Воздушная тревога была объявлена в Киеве в среду, 29 ноября. Есть угроза ракетного удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы.

Воздушная тревога в столице и Киевской области была объявлена в 22:05. Военные призывают жителей перейти в укрытия и бомбоубежища.

Кроме этого тревога была объявлена в Черниговской, Черкасской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

"Киевская, Черкасская области – ракетная опасность!" – пишут воздушники.

Обновлено в 22:10.

В Киеве и области объявлен отбой тревоги. Однако она продолжается в остальных областях

Фото: воздушная тревога 29 ноября

Напомним, сегодня, 29 ноября, Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупредили, что над акваторией Черного моря заметили группу дронов-камикадзе "Шахед", которую запустили россияне.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер призвал жителей региона находиться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.

В 20:40 Воздушные силы заявили о движении дронов в сторону Одессы и Черноморска. Также над Черным морем было зафиксировано еще несколько групп ударных беспилотников.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киеввоздушная тревогаВойна России против Украины