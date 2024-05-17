У Києві та половині областей України оголосили повітряну тривогу

Повітряна тривога 17 травня була оголошена у Києві. Сирени також завили у половині областей України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

У Києві та в частині областей оголошено відбій повітряної тривоги.

Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух швидкісної цілі через Сумську область у напрямку Києва.

Повітряну тривогу у Києві оголосили о 10:29. Пізніше тривога охопила північні, східні та центральні області України.

Обстріли України

Росія не припиняє обстрілювати Україну, застосовуючи дрони-камікадзе та ракети різного типу. Прифронтові та прикордонні райони щодня перебувають під ударами ворога.

Також російські окупанти відновили обстріли енергетики України. У зв'язку з цим в Україні вводять відключення світла у пікові години споживання.

В ніч на 17 травня загарбники випустили по Україні 20 "Шахедів". Сили протиповітряної оборони показали 100-відсотковий результат, збивши всі безпілотники. ППО працювала у Харківській, Полтавській, Вінницькій, Одеській та Миколаївській областях.

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