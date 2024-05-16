У Києві та областях України вводять графіки відключень світла

Ситуація зі світлом в Україні

Через російські обстріли української енергетики в Україні наразі відчувається значна нестача електроенергії. За словами електриків значно вплинуло на ситуацію похолодання, адже через використання обігрівальних приладів збільшилось споживання.

В "Укренерго" заявили, що відключення світла можуть тривати до початку осені. Проте найімовірніше вони будуть застосовуватись не щоденно, а лише за потреби.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в інтерв'ю РБК-Україна пояснив основні причини нестачі електроенергії та умови, при яких відключення населення від енергопостачання можуть припинитись.

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