В Киеве и областях Украины вводят графики отключений света

Ситуация со светом в Украине

Из-за российских обстрелов украинской энергетики в Украине ощущается значительная нехватка электроэнергии. По словам электриков, значительно повлияло на ситуацию похолодание, ведь из-за использования обогревательных приборов увеличилось потребление.

В "Укрэнерго" заявили, что отключения света могут продолжаться до начала осени. Однако, скорее всего, они будут применяться не ежедневно, а только при необходимости.

Глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью РБК-Украина объяснил основные причины нехватки электроэнергии и условия, при которых отключение населения от энергоснабжения может прекратиться.

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