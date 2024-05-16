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В Киеве и областях Украины вводят графики отключений света

Фото: в ряде регионов Украины возвращают графики отключения света (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 16 мая, в Киеве и в ряде регионов Украины вернут графики отключения света.

РБК-Украина объясняет, какая ситуация сейчас со светом по городам.

При подготовке материала использовались канал Краматорского городского совета, начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль, ДТЭК.

По данным ДТЭК, сегодня с 16:00 по указанию "Укрэнерго" снова применяются графики стабилизационных отключений.

Графики актуальных отключений по городам можно проверить в соответствующих чат-ботах в Telegram:

Кроме того, под отключение света попадут Ровенская, Полтавская, Винницкая, ЗакарпатскаяВолынская, Кировоградская, Тернопольская, ЧеркасскаяЧерновицкая и Сумская области.

Ситуация со светом в Украине

Из-за российских обстрелов украинской энергетики в Украине ощущается значительная нехватка электроэнергии. По словам электриков, значительно повлияло на ситуацию похолодание, ведь из-за использования обогревательных приборов увеличилось потребление.

В "Укрэнерго" заявили, что отключения света могут продолжаться до начала осени. Однако, скорее всего, они будут применяться не ежедневно, а только при необходимости.

Глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью РБК-Украина объяснил основные причины нехватки электроэнергии и условия, при которых отключение населения от энергоснабжения может прекратиться.

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енергетики