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У Києві та областях оголосили повітряну тривогу: що відомо

Фото: людей закликали перейти в укриття (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Ввечері, 1 червня, у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу. Причиною стала загроза балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Увага! Загроза застосування ворогом балістичного озброєння з північного сходу", - йдеться у повідомленні о 18:28.

Крім того, військові фіксували швидкісну ціль в Сумській області, яка рухалась з Курської області РФ.

До речі, після повідомлення Повітряних сил, у Київській міській військовій адміністрації теж підтвердили закрили.

"У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння. Просимо всіх мешканців столиці негайно прямувати до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - наголосили у КМВА.

Де оголосили тривогу

Станом на 18:32 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Житомирській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.

Новий рекорд РФ

Нагадаємо, в ніч на 1 червня росіяни встановили рекорд за кількістю випущених Дронів по Україні. Зокрема, окупанти запустили 472 безпілотники, а також три балістичні та чотири крилаті ракети.

Силами ППО було знешкоджено 385 засобів повітряного нападу: 213 БпЛА збито, 172 - локально втрачено. Також протиповітряна оборона знищила три крилаті ракети.

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