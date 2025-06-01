У Києві та областях оголосили повітряну тривогу: що відомо

"Увага! Загроза застосування ворогом балістичного озброєння з північного сходу", - йдеться у повідомленні о 18:28.

Крім того, військові фіксували швидкісну ціль в Сумській області, яка рухалась з Курської області РФ.

До речі, після повідомлення Повітряних сил, у Київській міській військовій адміністрації теж підтвердили закрили.

"У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння. Просимо всіх мешканців столиці негайно прямувати до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - наголосили у КМВА.

Де оголосили тривогу

Станом на 18:32 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Житомирській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.