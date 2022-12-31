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У Києві та області знову працює система ППО

Фото: (facebook.com/kpszsu)
Автор: Руслан Гаращенко

Вдень 31 грудня у Києві та області повторно спрацювала система протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Київської міської військової адміністрації (КМВА).

"Києві та області працює ППО! Перебуваєте у укриттях", - йдеться у повідомленні.

Не зрозуміло, по яким саме цілями йде робота. Однак у місцевих Telegram-каналах повідомляють про активність ворожих безпілотників.

Оновлено 11:57.

КМВА уточнює, що в районі повітряного простору Києва працюють розвідувальні БПЛА ворога.

"Працює наше ППО. Перебувайте в укриттях. Повітряна тривога триває", - зазначили там.

Як відомо, сьогодні російські війська знову масовано атакували ракетами українські міста. Зокрема, кілька "прильотів" зафіксовано у Києві, зокрема по готелю у центрі міста. Внаслідок обстрілу є загиблий та постраждалі.

Докладніше про ситуацію в регіонах – читайте за посиланням.

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