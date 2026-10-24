У Києві та області ввели екстрені відключення світла

Нагадаємо, 24 жовтня в Україні діють графіки погодинних відключень електроенергії для всіх категорій споживачів обсягом від однієї до двох черг.

Також протягом доби обмежують споживання електроенергії для промисловості.

Як повідомляли в "Укренерго", обмеження пов'язані з наслідками російських атак на енергетичну інфраструктуру.