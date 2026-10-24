В Киеве и области ввели экстренные отключения света

Напомним, 24 октября в Украинедействуют графики почасовых отключений электроэнергии для всех категорий потребителей в объеме от одной до двух очередей.

Также в течение суток ограничивают потребление электроэнергии для промышленности.

Как сообщали в "Укрэнерго", ограничения связаны с последствиями российских атак на энергетическую инфраструктуру.