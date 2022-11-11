У Києві та області сьогодні екстрені відключення світла. Графіки не працюють

У Києві та області сьогодні, 11 листопада, вводять екстрені відключення світла. Графіки стабілізаційних обмежень не працюють.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на гендиректора Yasno Сергія Коваленка в Facebook.
За його словами, вночі окупанти атакували енергетичну систему України, тому у столиці запроваджуються екстрені обмеження.
"Вночі відбулися нові атаки на енергооб’єкти України. У Києві сьогодні застосовуються екстрені відключення у значних обсягах - тобто ми будемо не у графіках", - зазначив він.
У чат-боті "ДТЕК Київські електромережі" повідомили, що також екстрені відключення запроваджуються і в Київській області.
"В регіоні відбуваються екстрені відключення світла. Графіки аварійних відключень, які складені раніше, наразі не діють", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, вчора в "Укренерго" заявили, що 11 листопада будуть діяти стабілізаційні відключення у столиці, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях.
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