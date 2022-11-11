UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Києві та області сьогодні екстрені відключення світла. Графіки не працюють

Фото: у Києві та області сьогодні запровадили екстрені відключення (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Києві та області сьогодні, 11 листопада, вводять екстрені відключення світла. Графіки стабілізаційних обмежень не працюють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на гендиректора Yasno Сергія Коваленка в Facebook.

За його словами, вночі окупанти атакували енергетичну систему України, тому у столиці запроваджуються екстрені обмеження.

"Вночі відбулися нові атаки на енергооб’єкти України. У Києві сьогодні застосовуються екстрені відключення у значних обсягах - тобто ми будемо не у графіках", - зазначив він.

У чат-боті "ДТЕК Київські електромережі" повідомили, що також екстрені відключення запроваджуються і в Київській області.

"В регіоні відбуваються екстрені відключення світла. Графіки аварійних відключень, які складені раніше, наразі не діють", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора в "Укренерго" заявили, що 11 листопада будуть діяти стабілізаційні відключення у столиці, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївКиївська областьвідключеня світлаЕлектроенергія