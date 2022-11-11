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В Киеве и области сегодня экстренные отключения света. Графики не работают

Фото: в Киеве и области сегодня ввели экстренные отключения (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Киеве и области сегодня, 11 ноября, вводят экстренные отключения света. Графики стабилизационных ограничений не работают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на гендиректора Yasno Сергея Коваленко в Facebook.

По его словам, ночью оккупанты атаковали энергетическую систему Украины, поэтому в столице вводятся экстренные ограничения.

"Ночью произошли новые атаки на энергообъекты Украины. В Киеве сегодня применяются экстренные отключения в значительных объемах - то есть мы будем не в графиках", - отметил он.

В чат-боте "ДТЭК Киевские электросети" сообщили, что также экстренные отключения вводятся и в Киевской области.

"В регионе происходят экстренные отключения света. Графики аварийных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера в "Укрэнерго" заявили, что 11 ноября будут действовать стабилизационные отключения в столице, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.

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