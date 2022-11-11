В Киеве и области сегодня экстренные отключения света. Графики не работают

По его словам, ночью оккупанты атаковали энергетическую систему Украины, поэтому в столице вводятся экстренные ограничения.

"Ночью произошли новые атаки на энергообъекты Украины. В Киеве сегодня применяются экстренные отключения в значительных объемах - то есть мы будем не в графиках", - отметил он.

В чат-боте "ДТЭК Киевские электросети" сообщили, что также экстренные отключения вводятся и в Киевской области.

"В регионе происходят экстренные отключения света. Графики аварийных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют", - говорится в сообщении.