У Києві та області скасували стабілізаційні відключення світла

"Було відновлено електропостачання для всіх жителів столиці та області, тому графіки стабілізаційних відключень більше не застосовуються", - повідомили в компанії.

ДТЕК також зауважив, що ситуація в енергосистемі досі складна.

Нагадаємо, сьогодні в деяких областях України ввели аварійні відключення світла.

Крім того, на червоній гілці київського метро було обмежено рух поїздів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.