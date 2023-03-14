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У Києві та області скасували стабілізаційні відключення світла

Фото: у Києві та області скасували стабілізаційні відключення світла (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 14 березня, У столиці та в області скасували стабілізаційні відключення світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

"Було відновлено електропостачання для всіх жителів столиці та області, тому графіки стабілізаційних відключень більше не застосовуються", - повідомили в компанії.

ДТЕК також зауважив, що ситуація в енергосистемі досі складна.

Нагадаємо, сьогодні в деяких областях України ввели аварійні відключення світла.

Крім того, на червоній гілці київського метро було обмежено рух поїздів.

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