На червоній гілці київського метро обмежено рух поїздів. Станції "Арсенальна" та "Хрещатик" працюють в режимі укриття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Поїзди метро курсують червоною лінією від станції "Академмістечко" до станції "Театральна". Станції метро "Арсенальна" та "Хрещатик" працюють лише в режимі укриття. Нагадуємо також, що під час повітряної тривоги метро не курсує наземними ділянками.