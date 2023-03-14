На червоній гілці київського метро обмежено рух поїздів
Фото: на червоній гілці київського метро обмежено рух поїздів (РБК-Україна)
На червоній гілці київського метро обмежено рух поїздів. Станції "Арсенальна" та "Хрещатик" працюють в режимі укриття.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.
Поїзди метро курсують червоною лінією від станції "Академмістечко" до станції "Театральна". Станції метро "Арсенальна" та "Хрещатик" працюють лише в режимі укриття.
Нагадуємо також, що під час повітряної тривоги метро не курсує наземними ділянками.
Нагадаємо, сьогодні ввечері, 14 березня, в Україні в п'яте оголосили масштабну повітряну тривогу.
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