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У Києві та області прогнозують грозу. Ремонтні бригади переведені у посилений режим

Фото: у Києві та області прогнозують грозу, ремонтні бригади переведені у посилений режим (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Через імовірне погіршення погодних умов у Києві та області ремонтні бригади ДТЕК переведені у посилений режим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

Як зазначається, у Києві та на Київщині протягом доби прогнозуються короткочасні грозові дощі. Тож через це енергетики компанії будуть працювати у посиленому режимі, щоб у разі аварій якомога швидше ліквідовувати їх.

"Складні погодні умови можуть призвести до падіння дерев та обриву проводів. Будьте обережні, не нехтуйте правилами безпеки та не наближайтесь до ліній електропередачі", - попередили в ДТЕК.

Погода у Києві

Нагадаємо, за даними синоптиків, у Києві та Київській області сьогодні очікується дощ з грозою. Температура повітря після спеки у понеділок знизиться і становитиме +25.... +28 градусів.

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