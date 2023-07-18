У Києві та області прогнозують грозу. Ремонтні бригади переведені у посилений режим

Через імовірне погіршення погодних умов у Києві та області ремонтні бригади ДТЕК переведені у посилений режим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК .

Як зазначається, у Києві та на Київщині протягом доби прогнозуються короткочасні грозові дощі. Тож через це енергетики компанії будуть працювати у посиленому режимі, щоб у разі аварій якомога швидше ліквідовувати їх.

"Складні погодні умови можуть призвести до падіння дерев та обриву проводів. Будьте обережні, не нехтуйте правилами безпеки та не наближайтесь до ліній електропередачі", - попередили в ДТЕК.

Погода у Києві

Нагадаємо, за даними синоптиків, у Києві та Київській області сьогодні очікується дощ з грозою. Температура повітря після спеки у понеділок знизиться і становитиме +25.... +28 градусів.