ua ru
Вт, 18 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киеве и области прогнозируют грозу. Ремонтные бригады переведены в усиленный режим

Новина українською →
Киев, Вторник 18 июля 2023 12:55
В Киеве и области прогнозируют грозу. Ремонтные бригады переведены в усиленный режим Фото: в Киеве и области прогнозируют грозу, ремонтные бригады переведены в усиленный режим (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Из-за вероятного ухудшения погодных условий в Киеве и области ремонтные бригады ДТЭК переведены в усиленный режим.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

Как отмечается, в Киеве и Киевской области в течение суток прогнозируются кратковременные грозовые дожди. Поэтому энергетики компании будут работать в усиленном режиме, чтобы в случае аварий как можно быстрее ликвидировать их.

"Сложные погодные условия могут привести к падению деревьев и обрыву проводов. Будьте осторожны, не пренебрегайте правилами безопасности и не приближайтесь к линиям электропередачи", - предупредили в ДТЭК.

Погода в Киеве

Напомним, по данным синоптиков, в Киеве и Киевской области сегодня ожидается дождь с грозой. Температура воздуха после жары в понедельник снизится и составит +25...+28 градусов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК Киев Киевская область Погода в Киеве
NEWS
Сбито 6 ракет и десятки дронов. Поврежден порт и не только: последствия ночной атаки
Сбито 6 ракет и десятки дронов. Поврежден порт и не только: последствия ночной атаки
DAILY
Латинский "фронт". Есть ли у Украины союзники в Южной Америке и кто там за Россию
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Латинский "фронт". Есть ли у Украины союзники в Южной Америке и кто там за Россию