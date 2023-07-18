В Киеве и области прогнозируют грозу. Ремонтные бригады переведены в усиленный режим

Из-за вероятного ухудшения погодных условий в Киеве и области ремонтные бригады ДТЭК переведены в усиленный режим.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК .

Как отмечается, в Киеве и Киевской области в течение суток прогнозируются кратковременные грозовые дожди. Поэтому энергетики компании будут работать в усиленном режиме, чтобы в случае аварий как можно быстрее ликвидировать их.

"Сложные погодные условия могут привести к падению деревьев и обрыву проводов. Будьте осторожны, не пренебрегайте правилами безопасности и не приближайтесь к линиям электропередачи", - предупредили в ДТЭК.

Погода в Киеве

Напомним, по данным синоптиков, в Киеве и Киевской области сегодня ожидается дождь с грозой. Температура воздуха после жары в понедельник снизится и составит +25...+28 градусов.