У Київській області повідомляють про роботу ППО

У Київській області чути вибухи. Місцева влада повідомляє про роботу ППО.

Раніше стало відомо про вибухи у Києві. Їх чули мешканці Дарницького району. Мер столиці Віталій Кличко повідомив про роботу ППО.

Наразі у Києві та області триває повітряна тривога.

"Зафіксовано рух ворожих БПЛА! У регіоні працює ППО", - повідомили в адміністрації.

За повідомленнями адміністрації, в Київській області зафіксовані безпілотники.

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