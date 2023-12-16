У Київській області повідомляють про роботу ППО
Ілюстративне фото: У Києві та області повідомляють про роботу ППО (GettyImages)
У Київській області чути вибухи. Місцева влада повідомляє про роботу ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegam-канал Київської міської військової адміністрації (КГВА).
За повідомленнями адміністрації, в Київській області зафіксовані безпілотники.
"Зафіксовано рух ворожих БПЛА! У регіоні працює ППО", - повідомили в адміністрації.
Наразі у Києві та області триває повітряна тривога.
Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)
Вибухи у Києві
Раніше стало відомо про вибухи у Києві. Їх чули мешканці Дарницького району. Мер столиці Віталій Кличко повідомив про роботу ППО.
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