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В Киевской области сообщают о работе ПВО

Киев, Суббота 16 декабря 2023 00:12
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В Киевской области сообщают о работе ПВО Иллюстративное фото: В Киеве и области сообщают о работе ПВО (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

В Киевской области слышны взрывы. Местные власти сообщают о работе ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegam-канал Киевской городской военной администрации (КГВА).

По сообщениям администрации, в Киевской области, зафиксированы беспилотники.

"Зафиксировано движение враждебных БпЛА! В регионе работает ПВО", - сообщили в администрации.

В настоящее время в Киеве и области продолжается воздушная тревога.

В Киевской области сообщают о работе ПВОФото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)

Взрывы в Киеве

Ранее стало известно о взрывах в Киеве. Их слышали жители Дарницкого района. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил о работе ПВО.

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