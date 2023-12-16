В Киевской области сообщают о работе ПВО

В Киевской области слышны взрывы. Местные власти сообщают о работе ПВО.

По сообщениям администрации, в Киевской области, зафиксированы беспилотники.

"Зафиксировано движение враждебных БпЛА! В регионе работает ПВО", - сообщили в администрации.

В настоящее время в Киеве и области продолжается воздушная тревога.

Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)

Взрывы в Киеве

Ранее стало известно о взрывах в Киеве. Их слышали жители Дарницкого района. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил о работе ПВО.