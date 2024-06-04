У Києві та області попередили про грозу в в найближчий час: оголошено "жовтий" рівень небезпеки

У Києві та області завтра, 5 червня, очікується суттєве погіршення погодних умов. Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища у вигляді грози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укргідрометцентр " та пресслужбу КМДА .

Як зазначили в "Укргідрометцентрі", несприятлива погода спостерігатиметься по території столиці та Київської області у вигляді короткочасного дощу та гроз.

Водночас синоптики зауважили, що варто очікувати на вітер, який подекуди сягатиме 10 метрів на секунду.

В "Укргідрометцентрі" попередили про небезпечні метеорологічні явища та у зв'язку із цим оголосили 1-й - жовтий - рівень небезпеки.

Рекомендації

У КМДА надали рекомендації, як слід діяти громадянам під час таких несприятливих погодних умов та нагадали, що: