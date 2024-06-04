ua en ru
Вт, 04 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Києві та області попередили про грозу в в найближчий час: оголошено "жовтий" рівень небезпеки

Україна, Вівторок 04 червня 2024 14:28
UA EN RU
У Києві та області попередили про грозу в в найближчий час: оголошено "жовтий" рівень небезпеки Фото: погода у Києві 5 червня (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

У Києві та області завтра, 5 червня, очікується суттєве погіршення погодних умов. Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища у вигляді грози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр" та пресслужбу КМДА.

Як зазначили в "Укргідрометцентрі", несприятлива погода спостерігатиметься по території столиці та Київської області у вигляді короткочасного дощу та гроз.

Водночас синоптики зауважили, що варто очікувати на вітер, який подекуди сягатиме 10 метрів на секунду.

В "Укргідрометцентрі" попередили про небезпечні метеорологічні явища та у зв'язку із цим оголосили 1-й - жовтий - рівень небезпеки.

Рекомендації

У КМДА надали рекомендації, як слід діяти громадянам під час таких несприятливих погодних умов та нагадали, що:

  • під час грози потрібно уникати перебування поблизу великих дерев, рекламних щитів, ліній електропередачі та не паркуйте поруч із ними автотранспорт.

  • при підтопленні проїжджої частини чи тротуарів необхідно звертатися до диспетчерської КК "Київавтодор": 0442847419.
  • якщо впало дерево чи зламалися гілки - телефонувати до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд": 0442724018.
  • коли падіння дерев чи гілок загрожує життю, потрібно звернутись до рятувальників за номерами 101 або 0444303713 (телефон КАРС).
  • при травмуванні людей необхідно негайно телефонувати 103.
  • у разі несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків потрібно звертатися за номерами 0442783540 або 0504398366.

Погода в Україні

Погода в Україні цього тижня прогріється до стабільних +30 градусів та вище. Проте очікуються дощі та грози.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні
NEWS
Уряд продовжив на три місяці відстрочки від мобілізації
Уряд продовжив на три місяці відстрочки від мобілізації
DAILY
Посол Латвії Ілгварс Клява: Росіяни розпочали війну, вони заплатять і за наслідки цієї війни
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Посол Латвії Ілгварс Клява: Росіяни розпочали війну, вони заплатять і за наслідки цієї війни