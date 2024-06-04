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В Киеве и области предупредили о грозе в ближайшее время: объявлен "желтый" уровень опасности

Украина, Вторник 04 июня 2024 14:28
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В Киеве и области предупредили о грозе в ближайшее время: объявлен "желтый" уровень опасности Фото: погода в Киеве 5 июня (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

В Киеве и области завтра, 5 июня, ожидается существенное ухудшение погодных условий. Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в виде грозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр" и пресс-службу КГГА.

Как отметили в "Укргидрометцентре", неблагоприятная погода будет наблюдаться по территории столицы и Киевской области в виде кратковременных дождей и гроз.

В то же время синоптики заметили, что стоит ожидать ветра, который кое-где будет достигать 10 метров в секунду.

В "Укргидрометцентре" предупредили об опасных метеорологических явлениях и в связи с этим объявили 1-й - желтый - уровень опасности.

Рекомендации

В КГГА дали рекомендации, как следует действовать гражданам во время таких неблагоприятных погодных условий и напомнили, что:

  • Во время грозы следует избегать нахождения вблизи крупных деревьев, рекламных щитов, линий электропередачи и не паркуйте рядом с ними автотранспорт.

  • при подтоплении проезжей части или тротуаров необходимо обращаться в диспетчерскую КК "Киевавтодор": 0442847419.
  • если упало дерево или сломались ветки - звонить по телефону в аварийно-диспетчерскую службу КО "Киевзеленстрой": 0442724018.
  • когда падение деревьев или ветвей угрожает жизни, следует обратиться к спасателям по номерам 101 или 0444303713 (телефон КАРС).
  • при травмировании людей необходимо немедленно звонить по телефону 103.
  • в случае неисправности светофорных объектов или дорожных знаков следует обращаться по номерам 0442783540 или 0504398366.

Погода в Украине

Погода в Украине на этой неделе прогреется до стабильных +30 градусов и выше. Однако ожидаются дожди и грозы.

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