В Киеве и области предупредили о грозе в ближайшее время: объявлен "желтый" уровень опасности

В Киеве и области завтра, 5 июня, ожидается существенное ухудшение погодных условий. Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в виде грозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укргидрометцентр " и пресс-службу КГГА .

Как отметили в "Укргидрометцентре", неблагоприятная погода будет наблюдаться по территории столицы и Киевской области в виде кратковременных дождей и гроз.

В то же время синоптики заметили, что стоит ожидать ветра, который кое-где будет достигать 10 метров в секунду.

В "Укргидрометцентре" предупредили об опасных метеорологических явлениях и в связи с этим объявили 1-й - желтый - уровень опасности.

Рекомендации

В КГГА дали рекомендации, как следует действовать гражданам во время таких неблагоприятных погодных условий и напомнили, что: