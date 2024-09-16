У Києві та області оголосили штормове попередження

"У найближчу годину з утриманням до кінця доби 16 вересня пориви 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.

Синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки (І рівень).

Громадян закликають бути обережними, уникати перебування біля старих дерев, рекламних щитів та інших конструкцій, що можуть бути небезпечними під час сильного вітру.

Перший рівень небезпечності, який оголошує Укргідрометцентр, означає, що метеорологічні умови можуть призвести до певних незручностей або пошкоджень. Однак, зазвичай, такі явища не становлять серйозної загрози життю та здоров'ю людей.