У Києві та області оголосили штормове попередження

У Києві та Київській області оголосили штормове попередження на другу половину дня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Укргідрометцентру в Telegram.
"У другій половині дня 17 липня грози, місцями град, шквали 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.
При цьому синоптики оголосили І рівень небезпечності.
І рівень небезпеки, також відомий як жовтий рівень, вказує на потенційно небезпечні метеорологічні явища.
За таких погодних умов можуть спостерігатися явища, які здатні:
17 липня в Україні триматиметься надзвичайна спека, але з четверга прогнозується зниження температури. Прохолодніше буде лише в західних областях, де температура становитиме від +30 до +34 градусів.
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