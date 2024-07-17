У Києві та області оголосили штормове попередження

Погода в Україні 17 липня

17 липня в Україні триматиметься надзвичайна спека, але з четверга прогнозується зниження температури. Прохолодніше буде лише в західних областях, де температура становитиме від +30 до +34 градусів.

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