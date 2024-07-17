В Киеве и области объявили штормовое предупреждение

Погода в Украине 17 июля

17 июля в Украине будет держаться чрезвычайная жара, но с четверга прогнозируется понижение температуры. Прохладнее будет только в западных областях, где температура будет составлять от +30 до +34 градусов.

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