У Києві та області оголосили четверту тривогу: є загроза балістики

Обстріл Києва 8 липня

Сьогодні російські окупанти вчинили черговий акт тероризму проти України, завдавши ракетних ударів по низці міст. За даними Повітряних сил ЗСУ, зранку 8 липня було зафіксовано понад 40 пусків ракет різного типу.

У Києві внаслідок обстрілів зафіксовані руйнування у семи районах міста. Окупанти завдали ударів по житловому будинку у Шевченківському районі, а також по дитячій лікарні "Охматдит". За інформацією київської влади, є постраждалі. Подробиці обстрілу медичного закладу - в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.