В Киеве и области объявили четвертую тревогу: есть угроза баллистики (отбой)

Обстрел Киева 8 июля

Сегодня российские оккупанты совершили очередной акт терроризма против Украины, нанеся ракетные удары по ряду городов. По данным Воздушных сил ВСУ, утром 8 июля было зафиксировано более 40 пусков ракет разного типа.

В Киеве в результате обстрелов зафиксированы разрушения в семи районах города. Оккупанты нанесли удары по жилому дому в Шевченковском районе, а также по детской больнице "Охматдет". По информации киевских властей, есть пострадавшие. Подробности обстрела медицинского учреждения – в материале РБК-Украина.

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