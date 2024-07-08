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В Киеве и области объявили четвертую тревогу: есть угроза баллистики (отбой)

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Киеве и области объявили уже четвертую за сутки воздушную тревогу. Есть угроза применения баллистического вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Киевской городской военной администрации (КМВА) в Telegram.

"Воздушная тревога связана с угрозой применения баллистического вооружения! Направляйтесь к укрытиям", - говорится в сообщении.

В свою очередь Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога.

Обновлено (14:07) 

Объявлен отбой тревоги. 

Обстрел Киева 8 июля

Сегодня российские оккупанты совершили очередной акт терроризма против Украины, нанеся ракетные удары по ряду городов. По данным Воздушных сил ВСУ, утром 8 июля было зафиксировано более 40 пусков ракет разного типа.

В Киеве в результате обстрелов зафиксированы разрушения в семи районах города. Оккупанты нанесли удары по жилому дому в Шевченковском районе, а также по детской больнице "Охматдет". По информации киевских властей, есть пострадавшие. Подробности обстрела медицинского учреждения – в материале РБК-Украина.

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