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У Києві та області оголосили четверту тривогу: є загроза балістики

Понеділок 08 липня 2024 13:29
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У Києві та області оголосили четверту тривогу: є загроза балістики Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Києві та області оголосили вже четверту за добу повітряну тривогу. Є загроза застосування балістичного озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Київської міської військової адміністрації (КМВА) в Telegram.

"Повітряна тривога повʼязана з загрозою застосування балістичного озброєння! Прямуйте до укриттів", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області оголосили четверту тривогу: є загроза балістики

Своєю чергою Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога.

Обстріл Києва 8 липня

Сьогодні російські окупанти вчинили черговий акт тероризму проти України, завдавши ракетних ударів по низці міст. За даними Повітряних сил ЗСУ, зранку 8 липня було зафіксовано понад 40 пусків ракет різного типу.

У Києві внаслідок обстрілів зафіксовані руйнування у семи районах міста. Окупанти завдали ударів по житловому будинку у Шевченківському районі, а також по дитячій лікарні "Охматдит". За інформацією київської влади, є постраждалі. Подробиці обстрілу медичного закладу - в матеріалі РБК-Україна.

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