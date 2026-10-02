У Києві та області на один день обмежать рух транспорту

Обмежений рух у Києві та області

У відомстві звернулися до жителів та гостей міста Києва.

"4 жовтня, у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві та Київській області діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху", - йдеться у дописі.

Всіх просять врахувати зазначену інформацію під час переміщення.

Зазначимо, що главам іноземних держав, урядів, парламентів і міжнародних організацій, які перебувають в Україні з офіційними чи робочими візитами, забезпечується державна охорона Управлінням державної охорони України.