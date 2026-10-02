У Києві та області на один день обмежать рух транспорту

Післязавтра рух на дорогах у Києві та області буде частково обмежений. Тому є поважна причина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Управління державної охорони України у Facebook.
У відомстві звернулися до жителів та гостей міста Києва.
"4 жовтня, у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві та Київській області діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху", - йдеться у дописі.
Всіх просять врахувати зазначену інформацію під час переміщення.
Зазначимо, що главам іноземних держав, урядів, парламентів і міжнародних організацій, які перебувають в Україні з офіційними чи робочими візитами, забезпечується державна охорона Управлінням державної охорони України.
Раніше РБК-Україна писало, що у Києві наприкінці липня частково обмежать рух транспорту на двох важливих ділянках.
Крім того, 23 липня у центрі Києва діяли тимчасові обмеження дорожнього руху. Зміни пов'язані із проведенням заходів за участю іноземних делегацій.